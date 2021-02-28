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Минобороны изменило символ морской пехоты

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Минобороны утвердило новый флаг и эмблему морской пехоты России. В его палитре появились цвета, которые офицеры этого рода войск носят на погонах, — красный и черный. Образцы нового флага разослали в соединения морской пехоты, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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Новый символ «черных беретов» заметно отличается от предыдущего. Тот представлял собой, по сути, тот же Андреевский флаг — символ ВМФ, но в его центре находился якорь — в черном кругу, обрамленном красной каймой.

В основе современного флага лежит не Андреевский крест, а прямой Георгиевский белого цвета с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены черным с тремя красными полосами — две по бокам и одна посередине.

Эти цвета символизируют принадлежность морской пехоты, которая носит черную форму, к флоту и в то же время к силам, действующим на суше — как и у общевойсковых офицеров, у морпехов просветы на погонах красного цвета.

Якорь в центре флага остался без обрамления, но на его фоне появился новый символ — гренада (граната) образца XVIII столетия из тех, которыми были вооружены легендарные суворовские гренадеры.

Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями», Минобороны стандартизировало и привело к единообразию все флаги родов войск и служб.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты

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