«Спартак» впервые за 10 лет проиграл «Рубину» в Москве

Московский футбольный клуб «Спартак» в матче 20-го тура «Тинькофф РПЛ» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2, сообщает 28 февраля «Спорт-Экспресс».

Оба гола — на 53-й и 89-й минутах — забил Джордже Деспотович.

В первом тайме у красно-белых был удален Роман Зобнин. У соперников на 71-й минуте с поля удалили Оливера Абильдгора.

В 2014-м в РПЛ «Рубин» одолел «Спартак» на своем поле со счетом 2:1. В Москве же казанский клуб победил «Спартак» впервые с октября 2011 года — тогда счет был 3:0.

Это уже третье подряд поражение «Спартака» в «Тинькофф Российской премьер-лиге», пишет «Газета.ру». В предыдущих матчах клуб уступил «Сочи» и «Зениту».

Матч стал первым после возвращения в команду нидерландского вингера Квинси Промеса из «Аякса», который ранее, с 2014 по 2018 год, уже играл за красно-белых. «Спартак» заплатил «Аяксу» за трансфер игрока €8,5 млн.

В декабре прошлого года стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с футбольным клубом по окончании сезона из-за семейных обстоятельств. О своем решении он объявил после проигрыша «Зениту» в 19-м туре «Тинькофф Российской премьер-лиги».