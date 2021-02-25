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«Спартак» заплатил за трансфер Промеса €8,5 млн

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Футбольный клуб «Спартак» заплатил €8,5 млн клубу «Аякс» за трансфер футболиста Квинси Промеса. Об этом 25 февраля рассказал управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков изданию «Спорт-Экспресс».

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Мележиков отметил, что в зависимости от выступлений команды футбольный клуб «Аякс» также может получить бонусы, сумма которых не раскрывается.

«Информация об аренде — недостоверная. «Спартак» сразу же планировал оформить полноценный трансфер. Платеж будет разделен на все 3,5 года. Каждые полгода мы будем выплачивать средства за трансфер», — цитирует управляющего директора ФК «Спартак» «Газета.ру».

Днем ранее Промес, комментируя свой переход из амстердамского клуба «Аякс» в «Спартак», заявил, что намерен набрать физическую форму, играя за московский клуб, и попасть в национальную сборную своей страны на чемпионат Европы.

24 февраля «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак».

29-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В августе 2018 года он подписал семилетний контракт с испанским клубом «Севилья», но в 2019-м его перекупил «Аякс».

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