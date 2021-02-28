Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник «Арктика-М»

Первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата Арктического региона, запущенный с космодрома Байконур, выведен на орбиту. Об этом 28 февраля сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Космический аппарат «Арктика-М» № 1 находится на расчетной орбите, солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление. Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России», — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Арктика-М» была запущена с космодрома Байконур. По словам Рогозина, системы управления ракеты справились с непростыми метеоусловиями на полигоне. «Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного «Союза-2» это было на самом пределе допуска по метеоусловиям», — отметил он.

«Арктика», созданная на базе платформы «Навигатор», предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Платформа позволит спутнику нормально функционировать на всех этапах полета в течение семи лет.

В состав системы должны войти два спутника, которые по очереди сменяют друг друга, чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг Земли и связь. Также с помощью спутников можно получать обзорное изображение Земли.

Запуск второй «Арктики-М» запланирован на 2023 год, а отправка еще трех спутников — в 2024–2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается доставить пять спутников «Арктика-МП».

После выведения на орбиту двух аппаратов «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли, что позволит повысить точность прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.