Рогозин рассказал о штатном режиме запуска ракеты со спутником «Арктика-М»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» прошел в штатном режиме, заявил в воскресенье, 28 февраля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

«Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время», — приводит его слова «Газета.ру».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» была запущена с космодрома Байконур ранее, в воскресенье.

«Арктика-М» была создана на базе платформы «Навигатор». Платформа, на которую установлен комплекс аппаратуры, позволит спутнику нормально функционировать на всех этапах полета в течение семи лет.

В состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М» должны входить два спутника, которые по очереди сменяют друг друга, чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг Земли и связь, также с помощью спутников можно получать обзорное изображения Земли.

Запуск второй «Арктики-М» запланирован на 2023 год, а отправка еще трех спутников — в 2024–2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается доставить пять спутников «Арктика-МП».

После выведения на орбиту двух аппаратов «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.