Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России провели более 111 млн тестов на COVID-19
Общество
Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Общество
В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19
Мир
Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы
Общество
Врач предупредил об опасности резких перепадов давления и температуры
Мир
Ученый назвал причину сокращения популяции чаек в монархиях Персидского залива
Авто
Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября
Наука
Ракета «Союз» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Умер мэр Загреба Милан Бандич

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр столицы Хорватии Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, администрация города.

«С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич. Он жил ради своего города и загребчан, которые для него во всяком деле были на первом месте, ради работы, которую делал с любовью и энергией, отдавая всего себя без остатка на протяжении 21 года», — говорится в сообщении администрации на странице в Facebook.

Во время нахождения Бандича на посту градоначальника в Загребе появились памятники русским поэтам Александру Пушкину и Сергею Есенину и космонавту Юрию Гагарину.

В ноябре 2018 года Бандич получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021