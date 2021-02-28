Умер мэр Загреба Милан Бандич

Мэр столицы Хорватии Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, администрация города.

«С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич. Он жил ради своего города и загребчан, которые для него во всяком деле были на первом месте, ради работы, которую делал с любовью и энергией, отдавая всего себя без остатка на протяжении 21 года», — говорится в сообщении администрации на странице в Facebook.

Во время нахождения Бандича на посту градоначальника в Загребе появились памятники русским поэтам Александру Пушкину и Сергею Есенину и космонавту Юрию Гагарину.

В ноябре 2018 года Бандич получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина.