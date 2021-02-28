Баффет дал советы по инвестициям

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в субботу, 27 февраля, распространила ежегодное послание своего основателя Уоррена Баффета, в котором миллиардер, в частности, дал рекомендации по размещению розничных инвестиций.

По его словам, основой капитала являются «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий».

«Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая 50 дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов», — цитирует миллиардера «РИА Новости».

Баффет подчеркнул, что сейчас не самое подходящее время для облигаций, так как десятилетние облигации минфина США, к примеру, под конец 2020 года упали на 94% по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Помимо прочего, он предрек «безрадостное будущее» тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.

17 февраля стало известно, что Баффет начал вкладываться в нефть и телекоммуникации. Компания инвестора тайно купила акции Chevron и Verizon. «Оракул из Омахи» потратил на бумаги нефтегазового гиганта $4,1 млрд. Активы американского оператора связи обошлись в $8,6 млрд. Инвестор полностью избавился от акций компании Pfizer.