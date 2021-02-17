Баффет продал пакет в золотодобывающей компании и вложился в нефть

Уоррен Баффет начал вкладываться в нефть и телекоммуникации. Компания инвестора тайно купила акции Chevron и Verizon, передает телеканал «Известия». Баффет потратил на бумаги нефтегазового гиганта $4,1 млрд. Активы американского оператора связи обошлись в $8,6 млрд. Инвестор полностью избавился от акций компании Pfizer. «Оракул из Омахи» сократил свои позиции в Apple. Также в IV квартале 2020 года холдинг Баффета продал весь пакет в золотодобывающей компании Barrick Gold.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.