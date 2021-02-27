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«Локомотив» обыграл ЦСКА в столичном дерби матча РПЛ

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Футболисты московского «Локомотива» обыграли ЦСКА в столичном дерби в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч закончился с результатом 2:0. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, «Газета.ру».

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Голы забили Виталий Лисакович (6-я минута) и Гжегож Крыховяк (41). На 73-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен пенальти, на 75-й минуте был удален главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

После матча «Локомотив» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, у клуба 31 очко. ЦСКА занимает второе место, у клуба 37 очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет против тульского «Арсенала», матч пройдет 8 марта, а ЦСКА 6 марта встретится с грозненским «Ахматом».

В этот же день стало известно, что «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в рамках РПЛ.

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