«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 20-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщило в субботу, 27 февраля, издание «Спорт-Экспресс».

Голы забили: Али Соу, 44 (0:1), Николай Поярков, 73 (1:1) в свои ворота, Далер Кузяев, 77 (2:1), Соу, 89 (2:2).

На текущий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками, а «Ростов» занимает пятое место, у клуба 33 очка.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Сочи» 6 марта. Петербургский «Зенит» встретится 8 марта с казанским «Рубином».

В середине февраля была названа дата начала нового сезона чемпионата России по футболу. Согласно данным на сайте турнира, новый сезон «Тинькофф Российской премьер-лиги» стартует 25 июля 2021 года.