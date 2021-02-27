Врач рассказала об опасном последствии у переболевших COVID-19

У переболевших коронавирусом может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Об этом 27 февраля заявила главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

Врач отметила, что из-за этого синдрома после выздоровления от COVID-19 могут возникнуть тяжелые заболевания.

«Это, скажем, комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе. С поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца», — рассказала врач в интервью RT.

Ранее в этот же день профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что мужчины больше страдают во время острой фазы коронавирусной инфекции, а женщины дольше переживают последствия болезни.

Баранова отметила, что вирус не имеет специфических последствий, которые могли бы быть одинаковыми для всех. Наоборот, в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням и возникают самые разные последствия.

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