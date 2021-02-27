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Эксперт назвал способ быстро уснуть

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Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны, США, Эндрю Вейл назвал способ, который поможет быстро уснуть. Методику он описал на своем сайте в субботу, 27 февраля.

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Врач советует при бессоннице или неожиданном пробуждении ночью использовать дыхательную методику «4-7-8». По словам Вейла, она простая и может практиковаться кем угодно и где угодно.

Он отметил, что этот способ практикуют йоги. Методика позволяет уснуть приблизительно за минуту.

«Нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь», — сказал он.

Врач подчеркнул, что данная методика также снизит стресс.

Кроме того, специалист рекомендовал не употреблять кофеин и не есть перед сном, а также отключить все гаджеты и убрать раздражающие шумы.

Ранее, 25 февраля, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, что здоровый сон играет большую роль в профилактике старения кожи. По ее мнению, очень важно правильно подобрать подушку, тогда во время сна будет хороший отток лимфы и крови в шее и наутро человек проснется без отеков и чувства тяжести в голове.

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