Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ

Союз биатлонистов России (СБР) оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира (ЧМ). Об этом 27 февраля сообщает Inside the games.

Отмечается, что СБР подал апелляцию на санкции, которые были введены в отношении России из-за скандала со Всемирным допинговым агентством (WADA).

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил, что организация получила уведомление об апелляции, однако он считает происходящее «политическим заявлением на национальном уровне» со стороны российских властей.

Карлссон также отметил, что не видит логики в действиях России и не понимает, чего СБР хочет достичь уже после окончания чемпионата мира.

9 февраля IBU рекомендовал биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды не публиковать в социальных сетях изображение госсимволов страны во время ЧМ.

В связи с этим Союз биатлонистов России направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил несогласие с ограничением на использование на чемпионате мира официального названия СБР и цветного логотипа в модифицированном виде — без изображения российского флага.

В конце прошлого года CAS постановил, что до 16 декабря 2022 года российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях.