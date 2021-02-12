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СБР выразил несогласие c ограничениями IBU на использование цветов флага
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СБР выразил несогласие c ограничениями IBU на использование цветов флага

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Союз биатлонистов России направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), в котором выразил несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия СБР и цветного логотипа в модифицированном виде — без изображения российского государственного флага.

«Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути, нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований», — отмечается в заявлении, слова которого приводятся на сайте СБР 12 февраля.

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В союзе напомнили, что в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором присутствуют цвета российского флага.

В СБР подчеркнули, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое «очень внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS», не возражало против этого.

«Наш случай ничем не отличается. Мы провели юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило нашу позицию», — считают в союзе.

Указывается, что требования IBU являются чрезмерными и не соответствующими правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS. В союзе добавили, что IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и «собственные основополагающие документы», на что СБР «аргументированно и детально» указал в письме.

В российском союзе биатлонистов выразили надежду, что удастся найти с IBU компромисс, который устроит все стороны, не прибегая к обращению в спортивный арбитраж.

Чемпионат мира по биатлону начался в словенском населенном пункте Поклюка 10 февраля и завершится 21-го.

Российская команда из-за санкций со стороны WADA будет участвовать в соревнованиях под флагом СБР и использовать гимн IBU.

CAS постановил 17 декабря 2020 года, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

В Совете Федерации назвали это решение политизированным, наказывающим всю страну.

Кроме того, IBU рекомендовал 9 февраля 2021 года биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды не публиковать в соцсетях изображение государственных символов страны во время ЧМ в Словении. В противном случае союз пообещал вынести предупреждение.

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