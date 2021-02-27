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Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

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Сегодня в России отмечают День Сил специальных операций, сообщает телеканал «Известия». С праздником военных поздравил президент страны Владимир Путин.

— Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Сил специальных операций. Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге. Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства. И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасность. Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением. Наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности. И уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу. Потому что в рядах Сил специальных операций служат смелые и решительные люди, с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества. Еще раз благодарю вас за ратный труд. Желаю успехов, здоровья вам и вашим близким. Самые добрые пожелания — заслуженным ветеранам, которые стояли у истоков Сил специальных операций. С праздником вас, дорогие товарищи!

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