В Киеве пожаловались на запрет въезда гуманитарного конвоя ООН через пункт ДНР

Пограничники самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не пропустили гуманитарную помощь ООН. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

Там пояснили, что 24 февраля от управления координации гуманитарных вопросов ООН в совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины поступил запрос на разрешение пересечения контрольного пункта «Счастье» конвоя с гумпомощью для жителей неподконтрольной территории.

На следующий день совместный центр контроля и координации прекращения огня направил представителям управления письменные гарантии безопасности и согласования пересечения пункта. Там заявили, что утром 26 февраля 11 грузовиков с гуманитарным грузом и с представителями управления верховного комиссара ООН по делам беженцев прибыли на контрольный пункт «Счастье».

Представители самопровозглашенных республик Донбасса, по сведениям украинской стороны, отказали в получении груза, представив информацию о причине отказа.

Представителями ООН было принято решение об отправке транспортных средств в город Северодонецк.

«Украинская сторона направила соответствующие ноты к СММ (Специальную мониторинговую комиссию. — Ред.) ОБСЕ и намерена поставить этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания контактной группы, которое ожидается 3 марта», — отметили представители украинской стороны, добавив, что ожидают «соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций».

В конце июня прошлого года власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрыли движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за резкого обострения ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

30 июня в ДНР сняли ограничения на выезд граждан республики в Россию.

Власти Украины с 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина. Однако и после договоренностей между Украиной и самопровозглашенными республиками продолжаются столкновения.