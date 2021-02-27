AliExpress поделился февральской статистикой продаж в России

В феврале россияне стали активнее покупать настольные игры и приставки. Статистикой продаж поделился интернет-магазин AliExpress. Эксперты площадки связывают рост показателей с морозами, передает телеканал «Известия». В сильные холода люди были вынуждены оставаться дома. За февраль оборот конструкторов вырос в 2,6 раза по сравнению с январем. Спрос на игровые приставки увеличился в 2,2 раза. Чаще стали продаваться сложные пазлы — на 2 тыс. и более элементов. Любимый сюжет россиян — парусник в открытом море.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.