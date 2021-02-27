Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье

Герцог Сассекский принц Гарри заявил в интервью с ведущим программы The Late Late Show Джеймсом Корденом, что он отказался от жизни в королевской семье, потому что британская пресса «разрушала» его психическое здоровье, передает телеканал «Известия».

По словам герцога, ему нужно было «вытащить свою семью» из королевского окружения. Принц Гарри назвал атмосферу дворца токсичной для себя и жены.

О том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи, стало известно 19 февраля. В связи с этим супруги больше не смогут оставаться патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли перераспределят между другими представителями монаршей семьи.

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