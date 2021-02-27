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Байден прибыл в Техас для ознакомления с последствиями снежного шторма

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Президент США Джозеф Байден прибыл в Техас и на месте ознакомился с последствиями стихии в Хьюстоне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу, 26 февраля.

Отмечается, что в ходе визита в Техас Байден посетил центр по чрезвычайным ситуациям округа Харрис, а также фонд по распределению продовольственной помощи в Хьюстоне и крупнейший в штате объект по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Байдену рассказали о перебоях с водоснабжением, которое по-прежнему продолжается в штате, пишет CNN. Сам президент поблагодарил всех работников экстренных служб, заявив, что они делают «божье дело».

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек.

14 февраля Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

Согласно последним данным, жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

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