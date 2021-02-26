ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила соответствие мировым стандартам качества вакцины от гриппа Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС). Благодаря этому институт может экспортировать разработку в рамках поставок международных организаций и фондов. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе НИИ ТАСС.

«В феврале официальный представитель ВОЗ доктор Юте Росскопф, отвечающий за взаимодействие с лабораториями, регуляторную деятельность и безопасность, подтвердил полное соответствие гриппозной вакцины производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России мировым стандартам качества. Вакцина прошла все этапы проверки в рамках мероприятий по получению ею статуса преквалифицированного ВОЗ препарата», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в НИИ, на данный момент этим статусом обладают только зарубежные производители. Таким образом, СПбНИИВС — единственный российский экспортер гриппозной вакцины в страны дальнего зарубежья.

Преквалификация — это услуга, которую ВОЗ оказывает для оценки качества, безопасности и эффективности препаратов. В большинстве случаев она является условием доступа препарата на рынки зарубежных стран, добавили в СПбНИИВС.

16 февраля стало известно, что СПбНИИВС намерен с осени текущего года начать производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Флю-М Тетра».

В 2019 году специалисты «Ростеха» создали первую российскую четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ, называется она «Ультрикс Квадри».

Летом 2020 года стало известно, что госкорпорация «Ростех» начала поставки первой российской пентавакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции в медучреждения.