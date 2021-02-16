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В России с осени начнется выпуск новой вакцины от четырех штаммов гриппа

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Ведущий разработчик и производитель вакцин для профилактики гриппа в России Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС) намерен с осени начать производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Флю-М Тетра». Об этом 16 февраля сообщил директор НИИ Виктор Трухин.

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Трухин отметил, что получить регистрационное удостоверение на препарат СПбНИИВС планирует летом 2021 года.

«Таким образом, у россиян будет возможность привиться новой четырехвалентной вакциной «Флю-М Тетра» уже в (эпидемическом. — Ред.) сезоне 2021–2022 гг.», — цитирует ТАСС слова Виктора Трухина.

Отмечается, что обычно для вакцинации против гриппа использовались трехвалентные вакцины. Новая четырехвалентная вакцина содержит дополнительный штамм вируса гриппа В и считается более эффективной. Создание обошлось в сумму около 1 млрд рублей.

Ранее в 2019 году специалисты «Ростеха» создали первую российскую четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), называется она «Ультрикс Квадри».

Летом 2020 года стало известно, что госкорпорация «Ростех» начала поставки первой российской пентавакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции в медучреждения.

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