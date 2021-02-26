Опрос уличил россиян в совмещении командировок с отдыхом

Более половины россиян (59%) хотя бы раз совмещали деловую поездку с личной, пришли к выводу эксперты онлайн-сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business. При этом 45% респондентов признались, что берут в подобные командировки семью или друзей.

Почти все опрошенные, а именно 92%, рассказали, что в подобных командировках обычно стремятся быстрее закончить рабочие дела, чтобы изучить новое место. Большинство путешественников (79%) отмечают, что после таких поездок чувствуют прилив сил.

Опрос также показал, что сотрудники более лояльны к тем работодателям, которые позволяют совмещать командировки с выходными и отпуском: 91% респондентов отметили, что в этом случае больше ценят компанию.

«Совмещение деловых и личных поездок — тренд, который активно развивается в последние годы. Считается, что его начали миллениалы: они путешествуют активнее других возрастных групп, любят изучать мир и совмещать различные задачи. Поэтому молодые люди стараются не просто поработать в новом городе, но и поближе познакомиться с ним в свободное время», — рассказал руководитель b2b-направления сервиса Никита Булгаков.

В опросе, который проходил в социальных сетях, приняли участие 2078 человек.

25 февраля эксперты Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) опубликовали топ-10 маршрутов для самостоятельного путешественника.

В список вошли такие популярные направления, как Золотое кольцо, «Золотое кольцо Боспорского царства», «Императорский маршрут», «Усадебное кольцо», «Турмаршруты по Крыму» и другие.