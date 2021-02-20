Документ в оборот: россияне смогут въезжать в отели по загранпаспорту

Россиянам хотят разрешить заселяться в отечественные гостиницы по загранпаспортам. Об этом говорится в протоколе заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата» (ТДК, документ есть у «Известий»). По действующему законодательству отельеры обязаны отказывать гражданам РФ в номерах при непредъявлении внутреннего документа, даже если им потребовалось место в случае форс-мажора. Участники встречи попросили МВД проработать поправки до 1 апреля. Кроме этого, в документе сообщается о планах упростить передачу сведений о постояльцах — данные могут вноситься в специальный профиль гостиницы на «Госуслугах». Как бы ни было организовано взаимодействие, регуляторные механизмы для отелей не должны нести за собой дополнительной нагрузки, уверены эксперты.

Заехать по заграну

На данный момент запрещено заселение в гостиницы россиян по загранпаспорту (за исключением граждан РФ, постоянно проживающих за пределами страны).

Это ограничение планируется снять, следует из протокола заседания экспертной группы ТДК (программу курирует Минэкономразвития), посвященного туризму. Участники встречи обратились к МВД (судя по документу, представитель министерства также присутствовал на мероприятии) с просьбой до 1 апреля проработать вопрос о внесении соответствующих поправок в законодательство.

«Известия» направили запросы в МВД и Ростуризм с просьбой прокомментировать целесообразность поправок и причины действующего запрета на заселение по загранпаспортам.

Нынешние ограничения базируются на действующих нормах законодательства, определяющих исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории страны, — и загранпаспорт к ним не относится. Такие правила создавали определенные неудобства прежде всего для транзитных туристов, отметила сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская.

Значительная часть поездок за границу из регионов проходит с пересадкой в крупных хабах, прежде всего в Москве. Граждане РФ, отправляясь в заграничную поездку, как правило, не берут с собой внутренних паспортов, поскольку конечная цель — путешествие за рубеж. И если они решат остановиться в Москве на какое-то время, то не смогут заехать в гостиницу, так как по загранпаспорту их могут не заселить (поскольку отельерам за такие нарушения угрожают довольно значительные штрафы), а других документов они зачастую при себе могут и не иметь, пояснила она.

Также, например, если турист столкнулся с отменой рейса в транзитной локации, авиакомпания при всем желании не сможет поселить его в гостиницу, если у клиента нет с собой внутреннего паспорта, добавила президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.

Отельный профиль

В протоколе заседания группы по ТДК отмечается и другая сложность — обмен сведениями о постояльцах отелей с МВД. Согласно документу, действующую процедуру могут упростить. В частности, как пояснили источники, присутствовавшие на заседании, речь о создании классифицированными отелями специальных профилей на едином портале госуслуг. В аккаунт гостиницы можно будет заносить данные о клиентах, пояснили они. Систему несложно состыковать с собственным софтом отеля. Эта опция действует с 2017 года, однако в тестовом режиме и с определенными техническими ограничениями.

На данный момент гостиницы обязаны предоставлять региональному подразделению МВД эти данные не позже следующего после заселения рабочего дня, пояснила Наталья Петровская. Сделать это можно как путем передачи соответствующих пакетов документов в бумажном виде в местный МФЦ, так и с использованием электронных каналов связи, продолжила юрист.

Это создает определенные сложности, поскольку регистрировать постояльцев нарочно на бумажных носителях — это, по сути, лишние временные и денежные затраты на дорогу для сотрудников, а использование программного обеспечения тоже не бесплатно и может давать сбои. За непредоставление же корректных сведений в указанный срок — 24 часа — отельерам грозит штраф от 400 тыс. рублей, добавила Гульнара Сафина.

Приведение процесса передачи сведений к единому механизму — через «Госуслуги» — в значительной степени облегчит жизнь гостиницам и снимет с них большую часть технических рисков, отметила Наталья Петровская. В частности, даже если произойдет сбой или данные по каким-то причинам некорректно отобразятся, отвечать за это будут операторы «Госуслуг», а не отельеры.

Когда все сведения будут собираться и храниться в цифровом формате в единой базе, правоохранителям будет гораздо проще в автоматическом порядке выяснить, например, в каком хостеле жил подозреваемый или преступник, кто был его соседом, то есть отслеживать вероятные цепочки, отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Это позволит гораздо эффективнее предотвращать распространение терроризма, бороться с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Речь идет об инструменте государственного регулирования — конечно, средства размещения хотят, чтобы эта услуга была бесплатной и осуществлялась автоматически, уверен президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Гостиницы сейчас несут реальные расходы на то, чтобы передать эту информацию.

Гостиничный бизнес после пандемии находится в плачевном состоянии, любые регуляторные механизмы для отелей не должны нести за собой дополнительной нагрузки и штрафов, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Форма взаимодействия должна быть максимально простой и удобной.