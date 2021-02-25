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Названы топ-10 маршрутов для самостоятельного путешественника в России

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Эксперты Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) составили топ-10 маршрутов для самостоятельного путешественника, рассказал ректор вуза Александр Федулин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 февраля.

В список вошли такие популярные направления, как «Золотое кольцо», «Золотое кольцо Боспорского царства», «Императорский маршрут», «Усадебное кольцо» и «Турмаршруты по Крыму».

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Также в топ-10 вошли турмаршруты по Калининградской и Самарской области, по Приморскому краю, Уралу и Кавказу.

По данным исследования специалистов РГУТИС, увеличение туристического потока во внутреннем туризме планируют в 2021 году по сравнению с 2019 годом 83,3% опрошенных эксперта. При этом 60% экспертов полагают, что турпоток за границу снизится.

При этом наиболее активно будет развиваться культурно-познавательный вид туризма, отметил Александр Федулин.

После пандемии впервые личный автотранспорт выйдет на первое место в качестве транспорта для путешествий, полагает Федулин.

«Люди будут предпочитать путешествовать самостоятельно на своем личном автомобиле. Могут появляться новые формы туризма — брать с собой гида в поездку и обслуживающий персонал», — добавил ректор РГУТИС.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что жители России больше других стран хотят уехать на отдых в Турцию, Таиланд и Египет, после того как границы откроются.

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