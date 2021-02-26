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Захарова прокомментировала возвращение дипломатов из КНДР на дрезине

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Российским дипломатам пришлось покидать территорию КНДР на дрезине из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Что касается пути, который пришлось пройти, чтобы вернуться домой. К сожалению, он связан с жестким режимом, введенным в связи с COVID-19 в Северной Корее. Существует другой путь возвращения в Россию — через Китай, но там нужно будет проходить трехнедельный карантин», — отметила дипломат в беседе с kp.ru.

По словам Захаровой, второй путь является не менее сложным. Дипломатам пришлось бы перемещаться на дрезине часть пути. Тем не менее северокорейские власти неоднократно позволяли покидать страну подобными способами, хотя Москва направляла обращения. Захарова указала, что таким образом проявляется отношение к дипломатическому корпусу.

«И даже заболевания служащих не являются поводом для северокорейских коллег для изменения режима», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Тем не менее, как она заключила, дипломаты сохраняют оптимизм, несмотря на возникающие трудности.

По словам третьего секретаря посольства КНДР Владислава Сорокина, пограничники при этом не обратили особенного внимания на выбранный дипломатами транспорт.

«У них были такие лица, будто они каждый день видят эти тележки, что, конечно, не так. Нас тепло встретили, все были очень вежливы, корректно, быстро оформили, все необходимые процедуры произвели», — пояснил он.

Накануне сотрудники российского посольства в КНДР пересекли границу с РФ на дрезине, которую при этом самостоятельно толкали. Причиной такого способа отъезда из Северной Кореи стало отсутствие железнодорожного сообщения между двумя странами из-за пандемии коронавируса.

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что для прохождения непростой дороги нужно было изготовить тележку, поставить ее на рельсы и проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы, а потом совершить пеший переход на российскую сторону.

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