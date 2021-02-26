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Политолог связал объявление ФБР в розыск россиян с антироссийской политикой

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Объявление группы россиян в розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) связано с антироссийским подходом администрации президента США Джо Байдена, рассказал «Известиям» эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в пятницу, 26 февраля.

Ранее в этот день ФБР разместило информацию о розыске 13 россиян. Граждане России разыскиваются по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года. За информацию, которая приведет к их аресту, бюро пообещало вознаграждение.

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«Прослеживается начало нового подхода администрации Байдена. Сегодня американцами был нанесен удар по Сирии. Сирия — союзник России, мы являемся гарантом территориальной целостности, модератором переговорного процесса. Идет усиление по санкциям в отношении «Северного потока – 2». Идет форсирование давления на Москву по всем фронтам», — сказал Блохин.

По его словам, в случае задержания кого-либо из россиян американцы смогут использовать их, чтобы усилить свою переговорную позицию с Россией.

«Если им удастся арестовать и засадить в американскую тюрьму — это вызовет недовольство внутри России. Потому что если Москва не сможет высвободить своих граждан, это покажет, что Россия не слишком заботится о своих гражданах и не может демонстрировать свою жесткую позицию. И оппозиция внутри России будет это использовать», — заключил американист.

В свою очередь, адвокат Олег Цуканов заявил «Известиям», что объявленные в розыск Федеральным бюро расследований рискуют быть арестованными за пределами России, в том числе на территории Евросоюза.

По словам адвоката, при розыске подозреваемых в преступлениях иностранцев за границей США действуют не только по официальным каналам, но и через неофициальные.

«Когда США действуют по официальным каналам, тогда, если лицо объявлено в розыск посредством Интерплола, риск задержания и ареста в юрсдикции, например, Евросоюза сохраняется. Но в таком случае в соответствии с суверенным правом страны, которая задержит такое лицо, в том числе гражданина РФ, суверенный суд страны, которая осуществила задержание по линии Интерпола, будет рассматривать вопрос о его экстрадиции в США», — добавил Цуканов.

В 2016 году после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

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