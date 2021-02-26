ФБР назначило награду за поимку российских граждан

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разместило информацию о розыске 13 россиян. Данные опубликованы на сайте ФБР в пятницу, 26 февраля.

Граждане России разыскиваются по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года. За информацию, которая приведет к их аресту, бюро пообещало вознаграждение.

«Эти люди, предположительно, предприняли действия <…> с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года. 16 февраля 2018 года федеральные ордера на арест этих лиц были выданы в окружном суде США в округе Колумбия после того, как им было предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана США», — следует из сообщения на сайте.

Общая сумма награды за информацию о разыскиваемых россиянах —$1,15 млн. За информацию о каждом человеке ФБР обещает $75 тыс., кроме бизнесмена, главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина — за него бюро предлагает награду в размере $250 тыс.

В пресс-службе «Конкорда» на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировали опубликованное объявление о розыске Пригожина. Как рассказали в компании, Интерпол исключил из своей базы бизнесмена и снял в отношении него «красное уведомление» в период с 29 июня по 3 июля прошлого года. Основанием для этого стали заявления компании и ее главы, которые были поданы в Интерпол 12 июля 2019 года.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, 17 марта прошлого года обвинение по уголовному делу о предположительном вмешательстве в выборы США было полностью снято минюстом США в отношении компании ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

В марте 2020 года директор компании «Конкорд» заявил об иске к США на сумму $50 млрд за незаконное преследование и санкции.

Спустя несколько дней Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возбудить уголовные дела в отношении экс-президента США Барака Обамы и ряда американских чиновников из-за обвинений компании во вмешательстве в выборы американского президента. Бизнесмен обвинил их в сговоре, фальсификации документов и неправомерных действиях, а также подчеркнул, что незаконное возбуждение уголовного дела против компании «Конкорд» порочит компанию, репутацию Пригожина, а также Российскую Федерацию.

В 2016 году после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.