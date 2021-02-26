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Рогозин показал фото извержения вулкана Этна из космоса

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Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал космический снимок с фотографией извержения вулкана Этна. Изображением он поделился на своей странице в Twitter.

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«Космическими аппаратами «Электро-Л» было зафиксировано усиление активности вулкана Этна. Примечательно, что фактический размер раскаленного жерла вулкана оказался значительно меньше 100–200 м, — написал Рогозин в комментарии к снимку.

По словам главы государственной корпорации, данное изображение получено в спектральном канале 3,5–4,1 мкм, оптимальном для наблюдения высокотемпературных источников излучения на поверхности Земли. Данный способ измерения позволяет выявлять и мониторить подобного рода явления.

Возможность одновременной съемки участков Земли с гидрометеорологических спутников открывает для российских потребителей новые возможности для анализа процессов, происходящих как на поверхности, так и в атмосфере планеты, добавил Рогозин.

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Фото: twitter.com/Rogozin

16 февраля на восточном побережье Сицилии началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии в Катании. По словам специалистов, вулкан выбросил огромный столб пепла высотой 4 км. Отмечается, что извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками. Эксперты полагают, что пока Этна, который является самым высоким из действующих вулканов Европы, не представляет опасности для населения острова.

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