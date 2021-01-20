В Италии проснулся вулкан Этна

Вулкан Этна на острове Сицилия выбросил фонтаны раскаленной лавы. Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии в Катании.

По словам специалистов, вулкан выбросил огромный столб пепла высотой в 4 км. Отмечается, что извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками. Как пишет RT, в Италии объявили предупреждение из-за выброса пепла.

К утру 19 января вулканическая активность стала стихать. К настоящему моменту тремор и толчки почти прекратились.

Эксперты полагают, что пока Этна, который является самым высоким из действующих вулканов Европы, не представляет опасности для населения острова, пишет телеканал «Звезда». Между тем, на всякий случай местных жителей попросили быть осторожными.

19 января сообщалось, что в результате извержения вулкана Ключевской камчатский поселок Козыревск Усть-Камчатского муниципального района засыпало пеплом. По данным сейсмической станции, на северном склоне вулкана зафиксировали резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания.