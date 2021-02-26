Опубликован портрет посетителя московских баров и ресторанов после снятия ограничений

После снятия коронавирусных ограничений на ночное посещение баров, ресторанов и кафе в Москве в заведения общепита ходили в основном москвичи 18–30 лет, среди которых в 2,3 раза больше мужчин, чем женщин. Об этом говорится в сообщении IT-компании Hot-WiFi, которое поступило «Известиям» в пятницу, 26 февраля.

С помощью гостевой Wi-Fi-сети компания проанализировала посещаемость баров и ресторанов в столице с 15 января по 15 февраля и выяснила, какая аудитория ходит в них после снятия ограничений.

До 27 января в Москве действовали карантинные меры по COVID-19, запрещающие работать ночным заведениям с 0:00 до 6:00. Компания определила, сколько гостей ходили в них с 18:00 до 0:00 и с 0:00 до 6:00 с пятницы по воскресенье.

После снятия ограничений прирост посещаемости баров и ресторанов в ночное время составил 36,5%.

«Судя по результатам исследования, больше всего по ночной жизни соскучились москвичи 18–30 лет. После отмены карантинных мер именно они пошли в клубы и рестораны. Причем мужчин было в 2,3 раза больше, чем женщин», — отмечают в компании.

Чаще всего среди гостей можно было увидеть также студентов 18–25 лет. При этом 60-летние ходили в бары и рестораны чаще, чем люди 45–55 лет.

Однако в выходные 29–31 января вечерняя посещаемость баров и ресторанов с 18:00 до 0:00 упала на 21,4%. С 5 февраля заполняемость заведений снова восстановилась.

29 и 31 января оказались единственными датами, когда ночная посещаемость превысила вечернюю.

В февральские выходные количество гостей было примерно одинаковым. В вечернее время посещаемость была примерно на 10% выше, чем в ночное.

До снятия ограничений пик посещаемости пришелся на субботу 23 января. В это время был замечен прирост аудитории студентов до 25 лет, которые с 25 января уходили на каникулы. Их было в два раза больше, чем 25–35-летних, которые оказались на втором месте по посещаемости.

Среди студентов преобладали учащиеся гуманитарных направлений: менеджмент, экономика, социология, государственное управление и юриспруденция.

Кроме них в ночные заведения столицы ходили 25–35-летние специалисты среднего звена. Чаще всего это были менеджеры, работники IT-сектора и экономисты.

Что касается посетителей более старшего возраста, вечером это были в основном гости 25–45 лет, интересующиеся бизнесом, IT и спортом. Среди них 31% — частые посетители спортзалов.

Также было замечено много посетителей от 55 лет. «Большинство из них оказались пенсионерами, которые, видимо, пришли в ресторан, чтобы провести время со своими семьями», — сообщают в Hot-WiFi.

Гости 55 лет и старше ходили в бары и рестораны на 73% больше, чем 45-летние.

27 января правительство Москвы сняло ограничение на работу клубов и ресторанов в ночное время. Теперь заведения смогут принимать гостей с 23:00 до 6:00. Однако перчаточно-масочный режим сохраняется.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с COVID-19 в городе улучшается.

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