ЕС намерен принять первую военную концепцию к марту 2022 года

Европейский союз намерен принять свою первую военную концепцию под названием «Стратегический компас» к марту 2022 года. Информация следует из заявления саммита ЕС, распространенного в пятницу, 26 февраля.

«Мы поручили верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю активизировать работу над «Стратегическим компасом ЕС», используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий, с прицелом утверждения документа марте 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военная концепция отражает цели ЕС в вопросах обороны и безопасности, а также определяет угрозы по этим направлениям.

Ранее, 18 февраля, главы МИД Франции, Германии, Великобритании и США заявили о необходимости усиления НАТО.

22 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза и США объявили о намерении тесно координировать меры по противодействию России и Китаю. Как отметил Боррель, в Европе условились воспринимать Россию в качестве действующего как противник соседа.