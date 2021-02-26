«Победа» в мае начнет полеты из Шереметьево

Лоукостер «Победа» начнет полеты из московского аэропорта Шереметьево в мае, об этом говорится 26 февраля в сообщении на сайте компании.

В этот день лоукостер открыл продажу авиабилетов на рейсы в 12 российских городов и один зарубежный — турецкую Анталью. Начало полетов запланировано на 11 мая.

«В мае начнутся полеты в Пермь и Чебоксары; в июне – в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле – в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск», — отметил авиаперевозчик. Рейсы из Шереметьево в Чебоксары и Петрозаводск не выполняет ни одна другая авиакомпания, добавили в «Победе».

Ранее лоукостер выполнял авиарейсы только из аэропорта Внуково.