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В ближайшие сутки высота сугробов в Москве уменьшится на 10 см

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В условиях оттепели высота снежного покрова в Москве может уменьшиться еще на 10 см за сутки. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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«Так как пришло тепло, то, скорее всего, мы еще потеряем 10 см за сегодня. Снег будет таять и в выходные, однако полностью исчезнет лишь к концу апреля», — сообщил синоптик.

По словам Цыганкова, в субботу в столице столбик термометра поднимется до +3, в воскресенье днем до +2. На следующей неделе в дневные часы будет до 5 градусов выше нуля.

По данным многолетних наблюдений, снег полностью тает к 20 апреля, так что к 8 Марта точно не растает, добавил метеоролог.

26 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в первый месяц весны на европейской территории страны будет неоднородной, периоды тепла будут чередоваться с морозами в течение всего марта.

По его словам, среднемесячная температура в марте, по предварительной информации, не будет заметно отличаться от климатической нормы, это не только повышение до 5–10 градусов тепла, но и понижение до 10–15 градусов.

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