Синоптики рассказали о погоде в марте в европейской части России

Погода в первый месяц весны на европейской территории России будет неоднородной, периоды тепла будут чередоваться с морозами в течение всего марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 26 февраля.

По словам метеоролога, среднемесячная температура в марте, по предварительной информации, не будет заметно отличаться от климатической нормы, передает ТАСС.

«Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до 5–10 градусов тепла, и понижение до 10–15 градусов мороза будет», — рассказал Вильфанд.

Ученый добавил, что очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега.

«Если бы плотность снега не была значительно выше нормы, то вероятность, что март был бы очень теплым, была бы больше», — отметил он.

Ранее, 25 февраля, синоптики предупредили, что март в Москве будет характеризоваться резкой и частой сменой погодных условий, температура воздуха — нестабильностью.