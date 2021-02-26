Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы
Культура
Земфира выпустила первый за восемь лет альбом
Наука
Ученые заявили о невозможности починить корпус МКС
Мир
В раде предложили ввести уголовную ответственность за коллаборационизм
Мир
Евросоюз объявил о высылке постоянного представителя Венесуэлы
Мир
Макрон выступил за европейскую координацию по сертификатам вакцинации
Мир
Зеленский созовет Совбез Украины для обсуждения вопросов госбезопасности
Армия
Танки «Армата» станут мобильными штабами
Мир
Евросовет утвердит новые санкции ЕС в отношении РФ на следующей неделе

Синоптики рассказали о погоде в марте в европейской части России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погода в первый месяц весны на европейской территории России будет неоднородной, периоды тепла будут чередоваться с морозами в течение всего марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 26 февраля.

Морозная хватка: снега грозят задушить озимые
Главной аномалией этой зимы метеорологи считают сильные метели на фоне очень низких температур

По словам метеоролога, среднемесячная температура в марте, по предварительной информации, не будет заметно отличаться от климатической нормы, передает ТАСС.

«Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до 5–10 градусов тепла, и понижение до 10–15 градусов мороза будет», — рассказал Вильфанд.

Ученый добавил, что очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега.

«Если бы плотность снега не была значительно выше нормы, то вероятность, что март был бы очень теплым, была бы больше», — отметил он.

Ранее, 25 февраля, синоптики предупредили, что март в Москве будет характеризоваться резкой и частой сменой погодных условий, температура воздуха — нестабильностью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021