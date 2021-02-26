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Алиев прокомментировал заявление Пашиняна об «Искандерах»

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Системы обнаружения Баку не зафиксировали применение ракетных комплексов «Искандер» во время военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 26 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

В среду премьер-министр армении Никол Пашинян заявил о якобы «невзорвавшихся» иди разорвавшихся только на 10% ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. При этом он не уточнил подробности.

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«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Поэтому когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет — мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много», — сказал Алиев.

Глава государства напомнил о том, что военные эксперты и российские официальные лица уже опровергли эту информацию.

«Я бы не хотел иронизировать на эту тему, достаточно было комментариев и среди российских официальный лиц, членов парламента России и экспертов о том, что ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%», — добавил азербайджанский лидер.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков также констатировал, что ракетные комплексы «Искандер-М» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись. Он предположил, что Пашиняна ввели в заблуждение, в результате чего он использовал неточную информацию.

Кроме того, 25 февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова Пашиняна об «Искандерах».

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев 24 февраля заявил «Известиям», что российские «Искандеры» — это современное оружие, на которое не влияют такие факторы, как срок хранения. Заявление премьер-министра Армении требует либо деталей в подтверждение, либо относится к политическим инсинуациям, отметил эксперт.

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