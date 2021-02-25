Минобороны России отреагировало на заявление Пашиняна об «Искандерах»

Ракетные комплексы «Искандер-М» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись, сообщил в четверг, 25 февраля, официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, Пашиняна ввели в заблуждение, в результате чего он использовал неточную информацию.

«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. При этом он не уточнил подробности.

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев 24 февраля заявил «Известиям», что российские «Искандеры» — это современное оружие, на которое не влияют такие факторы, как срок хранения. Заявление премьер-министра Армении требует либо деталей в подтверждение, либо относится к политическим инсинуациям, отметил эксперт.