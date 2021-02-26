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Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС

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Бизнес Москвы попросил освободить предприятия гостиничной отрасли от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) или снизить его 7–10%. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявила ТАСС столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

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«По каждой отрасли были внесены предложения, в частности по гостиничной отрасли: о необходимости освобождения предприятий гостиничной отрасли от уплаты НДС или снижения его ставки до 7–10%; о целесообразности изменения критериев отнесения предприятий гостиничной отрасли к субъектам малого и среднего предпринимательства», ― сказала она агентству.

Также Минеева добавила, что было предложено ввести практику применения ID для владельцев собственности, сдаваемой в аренду для проживания, аналогичной то, что использовалась во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее, 27 января, источники «Известий» сообщили, что правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров. По словам двух из них, ФНС рассчитывает, как изменение налога может отразиться на доходах бюджета и как существенно это подстегнет бизнес.

Также подчеркивалось, что ведомство анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение ставки НДС и каким оно должно быть.

По словам федерального чиновника, доклад в Минфин будет представлен в течение месяца. Концептуально ведомство эту инициативу не поддерживает, заверил другой федеральный чиновник. По мнению Минфина, рестораны и отели не относятся к числу отраслей с плачевным финансовым положением даже после пандемии.

22 января власти Москвы выступили с инициативой снизить или полностью отменить НДС для ресторанов. Указывалось, что из-за ограничений на фоне коронавируса столичный ресторанный бизнес переживает трудные времена.

В декабре прошлого года руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что московский бизнес уже получил меры поддержки в связи с распространением коронавируса на 90 млрд рублей.

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