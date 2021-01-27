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Ресторанам и отелям могут понизить НДС

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Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров, рассказали «Известиям» два федеральных чиновника и близкий к кабмину источник.

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По словам двух из них, ФНС рассчитывает, как изменение налога может отразиться на доходах бюджета, и как существенно это подстегнет бизнес.

«Тестируются разные сценарии, причем не только по НДС. Базовый вариант по ставке — 10%. Но пока окончательных расчетов нет», — заявил близкий к правительству источник.

Он добавил, что ФНС анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение ставки НДС и каким оно должно быть.

По словам федерального чиновника, доклад в Минфин будет представлен в течение месяца. Концептуально ведомство эту инициативу не поддерживает, заверил другой федеральный чиновник. По мнению Минфина, рестораны и отели не относятся к числу отраслей с плачевным финансовым положением даже после пандемии.

«Известия» обратились в Минфин, Минэкономразвития и пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, обсуждается ли понижение ставки и до какого уровня.

В первом ведомстве на запрос не ответили. В Минэке заявили, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли, безусловно, требуется. Министерство ведет ее в тесном диалоге с регионами. Правительство продолжает системно заниматься вопросами поддержки пострадавших отраслей, сообщили в пресс-службе кабмина.

За дополнительными комментариями там рекомендовали обратиться в Минфин и Минэк.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Хэппи НДС: кабмин изучает возможность снижения налога для ресторанов и отелей

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