Очевидцы засняли последствия взрыва в доме в Нижнем Новгороде

Очевидцы засняли последствия взрыва, который произошел в пятницу, 26 февраля, на цокольном этаже многоэтажного дома в Нижнем Новгороде.

Ударной волной, как сообщают свидетели происшествия, задело припаркованные автомобили. Здание дома получило значительные повреждения, частично выбиты оконные стекла.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову выехать на место происшествия и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также на место происшествия выехал заместитель главы города Дмитрий Сивохин. На месте работают представители экстренных служб. Туда направлены машины скорой помощи.

Помимо этого, «Нижегородпассажиравтотранс» выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения, организованный в одной из ближайших школ.

В настоящее время эксперты осматривают конструкции несущих стен дома.

Сообщение о взрыве на цокольном этаже многоэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 09:13 мск. Как отмечали пользователи соцсетей, взрыв произошел в помещении суши-бара.

По предварительным данным МЧС, произошел взрыв бытового газа. Спасатели проверяют информацию о возможном нахождении людей под завалами.