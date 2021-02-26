Звезда сериала «Воронины» рассказала о зарплатах российских актеров

Известная по телесериалу «Воронины» актриса Екатерина Волкова раскрыла суммы заработков российских актеров театра и кино.

Так, по ее словам, средняя зарплата артиста государственного театра — 25–30 тыс. рублей в месяц. При этом актеру театра, участвующему в антрепризе, платят только за выход на сцену.

Волкова отметила, что малоизвестные актеры получают от пяти до 12 тыс. рублей за один спектакль, а их более узнаваемые коллеги могут рассчитывать на 25–50 тыс.

«Гонорар звезды выше, но это всё равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион», — написала актриса в Instagram.

Она добавила, что во время пандемии, когда залы заполнялись на четверть, актеры получали лишь 25% от указанных сумм.

«В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией», — поведала Волкова.

По ее словам, снимающий в кино начинающий актер за день получает 3–7 тыс. рублей, узнаваемый — 15–25 тыс. рублей и выше, звезда — 50–100 тысяч рублей, мегазвезда — примерно 150–250 тыс. рублей. Актриса добавила, что заработок в кино зависит от бюджета проекта, материала, режиссера и объема роли.

В июле прошлого года сообщалось, что заслуженный артист России Александр Титоренко, который уже более 14 лет служит во МХАТе имени Горького, подал в суд на театр из-за понижения заработной платы и выиграл дело.