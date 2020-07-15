Актер МХАТа засудил театр из-за низкой зарплаты

Заслуженный артист России Александр Титоренко, который уже более 14 лет служит во МХАТе имени Горького, подал в суд на театр из-за понижения заработной платы и выиграл дело. Об этом сообщил «5 канал» в среду, 15 июля.

Актер ранее получал оклад в 150 тыс. рублей в месяц, однако в прошлом году руководство театра созвало комиссию по оценке показателя эффективности его работы и лишило его надбавки, снизив зарплату. Титоренко требовал в Таганском суде Москвы взыскать с театра 300 тыс. рублей, но его иск был удовлетворен частично. Артист получил 160 тыс. рублей в качестве компенсации части зарплаты.

Отмечается, что вместе с Титоренко аналогичные заявления подали еще шесть артистов. Их разбирательства еще продолжаются.

По данным телеканала, после того как артисты выразили свое недовольство изменившимися условиями работы, в том числе отказались переходить на срочные договоры, в отношении них во МХАТе началась травля. Актеров начали снимать с ролей, заменять и сокращать им заработную плату из-за того, что они почти не выходят на сцену, но не по своей воле.

Сообщается, что у выигравшего суд Титоренко осталось одна роль и на нее была написана докладная, в которой говорится, что он плохо ее играет.

«Руководитель сказал: «Так вы проявили нелояльность, работать в этом театре вы не будете». Он поснимал нас с ролей, заменил, много спектаклей снял, в тех спектаклях, которые идут, он нас заменил другими артистами. Не дают выходить на сцену. <…> Это идет травля, целенаправленное уничтожение группы актеров», — цитирует телеканал свой источник в МХАТе.

Отмечается, что в 2019 году в театре сменилось руководство. Его главой стал Эдуард Бояков.

Ранее в этот же день сообщалось, что мошенники вывели со счетов заместителя директора Музея МХАТ Яна Фоминых 12 млн рублей.