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Гол Сергачева помог «Тампе» обыграть «Каролину»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Каролину Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг, 25 февраля.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В ходе матча свою первую шайбу в текущем сезоне забросил российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также в составе победителей отличились Янни Гурд и Барклай Гудроу. За «Каролину» заброшенной шайбой отметился Бретт Песс.

«Тампа» набрала 27 очков в 18 матчах и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. «Каролина» с 25 очками за 19 игр находится на четвертой позиции.

Следующий матч «Тампа» проведет 28 февраля дома против «Далласа». «Каролина» 27 февраля в гостях сыграет с «Флоридой».

24 февраля сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счет в гостевом матче против «Вашингтон Кэпиталз» регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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