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Климатолог объяснил причины холодной зимы

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Россиянам вспоминаются аномальные морозы и мощные снегопады уходящей зимы, однако она была вполне в пределах климатической нормы. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

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Главной аномалией этой зимы метеорологи считают сильные метели на фоне очень низких температур

По его словам, чтобы понять, насколько холодной на самом деле была зима, нужно сравнить температурные показатели трех последних месяцев со средними значением за 30-летний отрезок — с 1961 по 1990 год.

«Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было», — сказал специалист.

Кокорин отметил, что в последние годы зимы чаще бывают или холодными, или теплыми, но не «средними». По его словам, это происходит из-за того, что на естественные вариации и колебания погоды существенное влияние оказал человек.

«Мы совсем немного, всего на 5% усилили парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива. Мы сжигали уголь, нефть и газ и таким образом создавали углекислый газ и повышали среднюю температуру зим. Также создался дисбаланс, то есть стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы», — объяснил климатолог.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце февраля в Москве ожидается «мрачная и скучная» погода без солнца и с низкими облаками.

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