Мишустин перенес на 1 октября реформу техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 25 февраля, заявил, что правительство отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября.

Он напомнил, что новый порядок техосмотра должен был вступить в силу с 1 марта. В частности, предполагалось ввести электронные диагностические карты и фотофиксацию, пишет «Газета.Ру».

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — подчеркнул премьер.

По словам Мишустина, как и в любом деле, в этой сфере на первом этапе неизбежны различные накладки: например, «неравномерное распределение нагрузки очереди».

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — подчеркнул председатель правительства.

Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, «еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию»

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. Сделать все надо по-человечески», — резюмировал глава кабмина и поручил в ближайшее время представить ему на подпись проект постановления о переносе срока введения нового порядка техосмотра.

Согласно новому порядку прохождения техосмотра, процедура будет фиксироваться на камеру, затем снимки автомобилей будут заносить в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ТО). Кроме того, в систему будут переданы координаты прохождения техосмотра автомобиля, а также дата и время начала и окончания диагностики.

При этом диагностическую карту будут выдавать в электронном виде. Владельцы автомобилей смогут получить и бумажный аналог карты. За езду без ТО водителей будут штрафовать. Штрафы для компаний, торгующих диагностическими картами, увеличатся в несколько раз.