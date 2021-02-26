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«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы

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Российский футбольный клуб «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 0:1. Встреча проходила на стадионе «Максимир» в столице Хорватии.

Счет был открыт на 31-й минуте встречи, мяч забил Мислав Оршич.

Первый матч, прошедший на прошлой неделе в Краснодаре, также завершилась победой «Динамо» со счетом 3:2.

Таким образом, «быки» завершили выступление в Лиге Европы, а хорватский клуб с общим счетом 4:2 вышел в 1/8 финала. «Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21.

В 1/8 финала Лиги Европы также прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс», «Арсенал», «Рейнджерс», «Мольде», «Вильярреал», «Шахтёр», «Гранада», «Динамо» Киев, «Милан», «Славия» Прага, «Рома», «Янг Бойз», «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед».

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

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