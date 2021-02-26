«Арсенал» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Английский футбольный клуб «Арсенал» обыграл португальскую «Бенфику» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

Из-за ограничений на перемещения между странами в связи с распространением COVID-19 матч проходил в греческом Пирее и закончился со счетом 3:2. У победителей голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, который оформил дубль (21-я и 87-я минуты), и Киран Тирни (67). У проигравших голы забили Диогу Гонсалвеш (43) и Рафа Силва (61), пишет «Спорт-Экспресс».

Первый матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 1:1. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

В параллельной встрече «Аякс» на своем поле победил «Лилль» со счетом 2:1. В первом матче этой пары во Франции голландская команда одержала победу с таким же счетом.