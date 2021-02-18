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«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы

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Футболисты «Краснодара» проиграли дома загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

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Встреча проходила в Краснодаре в четверг, 18 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, пишет «Спорт-Экспресс».

В составе победителей дубль оформил нападающий Бруно Петкович, еще один гол забил полузащитник Ияйи Атимвен. У россиян отличились форвард Маркус Берг и хавбек Виктор Классон.

Ответный матч пройдет в Загребе 25 февраля.

В декабре «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где занял третье место, давшее клубу право сыграть в плей-офф ЛЕ.

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