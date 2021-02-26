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Две страны сорвали платежи по межгоскредитам России

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Процентные доходы по межгосударственным кредитам за прошлый год составили 63 млрд рублей. Согласно докладу Счетной палаты, изначально ожидалось, что они достигнут 65 млрд, отставание от плана связано с неуплатой двумя странами процентов по долгу.

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Относительно 2019-го процентные доходы по итогам 2020-го снизились на 10 млрд рублей, или на 14%. Сокращение связано с возникновением просроченной задолженности по некоторым заемщикам, говорится в докладе СП об исполнении бюджета.

«Известия» обратились в пресс-службу палаты с просьбой уточнить: идет ли в контексте появления просрочки речь только о двух странах, не перечисливших проценты, или же проблемы с платежной дисциплиной возникли у большего количества должников. В пресс-службе СП ответили, что не могут предоставить запрошенную информацию, поскольку она носит секретный характер. Там также не уточнили, стало ли сокращение показателя по сравнению с предыдущим годом следствием того, что некоторые займы были уже погашены.

В пресс-службе Минфина на просьбу уточнить, о каких двух государствах-неплательщиках идет речь, также заявили, что не раскрывают эти данные.

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на проект программы управления госфинансами, по итогам 2020 года просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией другим странам, ожидалась на уровне 25%. Под нею понимаются не выполненные вовремя обязательства — не только по выплате процентов, но и основного тела долга.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Процентный уход: две страны сорвали платежи по межгоскредитам России

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