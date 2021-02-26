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QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей

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QR-коды отвоюют часть рынка безналичных платежей у классического эквайринга — операций по картам. Сейчас оплаты по новой технологии составляют менее 1% от общего объема эквайринга, но в среднесрочной перспективе технология может занять от 5 до 15% рынка на территориях, где использование карт менее удобно и выгодно, заявил «Известиям» представитель ВТБ.

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«В горизонте двух лет данный платежный метод может занять нишу с долей до 15-20% в электронной коммерции и 7-10% в оффлайне», — согласен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

В Промсвязьбанке считают, что в долгосрочной перспективе такой способ оплаты имеет все шансы потеснить классический эквайринг, заняв через пять лет около 10-15% рынка. По ожиданиям старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в перспективе пяти лет доля QR-кодов может занять до четверти рынка безналичных платежей.

QR-код выступает основным способом приема денег от покупателей через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. Для бизнеса этот способ приема платежей более выгодный благодаря низким комиссиям (0,4-0,7%). По данным ЦБ, средний уровень тарифов за обслуживание карты составляет 1,2-2,2%.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Согласованные трансакции: QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей

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