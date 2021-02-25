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Псаки не смогла выговорить название ведомства Health and Human Services

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла с первой попытки выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS). По всей видимости, это произошло во время брифинга во вторник, 23 февраля.

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В момент, когда Псаки не смогла произнести название ведомства, она говорила о социальной дистанции и мерах, предпринятых в приютах для беженцев в США.

В начале февраля администрация президента Джо Байдена заявила о возобновлении работы такого приюта в Карризо-Спрингс, штат Техас, чтобы разместить там около 700 детей мигрантов. Он действует при Минздраве.

При этом название ведомства Псаки не смогла произнести с первой попытки, как и со второй. В третий раз она не стала даже пытаться и обошлась аббревиатурой HHS, пишет «РИА Новости» в Telegram-канале.

В начале февраля Джен Псаки допустила ошибку, общаясь с журналистами. Она не поняла вопрос корреспондента о перспективах Космических сил Соединенных Штатов Space Force и подумала, что речь идет о президентском борте Air Force One.

После инцидента пресс-секретарь написала в своем Twitter, что поддерживает Космические силы, а их сотрудников всегда рады услышать в Белом доме.

Однако сенатор-республиканец Майк Роджерс потребовал извинений от Джен Псаки после выступления на брифинге, отметив недопустимость ее колкой фразы или шутки.

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